'그대에게 드림' 커플 화보가 공개됐다. / 사진제공=더블유 코리아

'그대에게 드림' 커플 화보가 공개됐다. / 사진제공=더블유 코리아

'그대에게 드림' 황인엽과 이혜리의 커플 화보가 공개됐다.ENA 월화드라마 '그대에게 드림' 측이 황인엽과 이혜리의 케미가 돋보이는 더블유 코리아 8월호 화보와 인터뷰를 공개했다. 한편 '그대에게 드림'은 첫 방송 이후 줄곧 2%대 시청률에 머물며 아쉬운 성적을 이어가고 있다.공개된 화보 속 황인엽과 이혜리는 첫사랑의 향수를 자극하는 서정적이고 아련한 분위기를 완성했다. 15년 만에 재회한 첫사랑을 연기하는 두 사람의 케미스트리가 작품에 대한 기대를 더했다.황인엽은 "같은 곳을 바라본 두 사람이었는데, 한 사람은 꿈을 이뤘고, 다른 한 사람은 애써 꿈을 잊고 살아간다"라며 "'나를 꿈꾸게 했던 너에게, 이제는 꿈을 되돌려주고 싶다'라는 마음이 작품 전체를 끌고 간다"고 작품을 소개했다.이혜리는 "주이재는 나일 수도, 친구일 수도, 엄마일 수도 있는 사람"이라며 "사실 꿈을 이루지 못한 사람이 훨씬 많은데 그 사람을 대변하는 인물이라 느꼈다. 일로 먹고산다는 책임감을 누구보다 잘 알기 때문에 주이재가 정말 멋있었다"고 말했다.'그대에게 드림' 5회는 오는 27일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr