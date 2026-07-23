가수 짙은 / 사진=록스타뮤직앤라이브

가수 짙은 / 사진=록스타뮤직앤라이브

싱어송라이터 짙은이 여름 브랜드 콘서트 '고요한 여름'을 마무리했다.이번 투어는 지난 7월 4일부터 5일 부산 KT&G 상상마당 부산 라이브홀을 시작으로, 7월 11일부터 12일 서울 꿈빛극장, 그리고 7월 18일부터 19일 대구문화예술회관 비슬홀까지 총 3개 도시에서 관객들과 호흡했다.짙은의 여름 브랜드 공연 시리즈는 매년 계절의 특색을 담아내는 무대로 팬들의 큰 사랑을 받고 있다. 특히 이번 공연은 이전 시리즈들과 차별화된 매력을 보였다.타이틀에 걸맞는 고요하고 깊이 있는 무대들로 꾸며져 관객들의 감성을 자극하며, 특유의 호소력 짙은 보컬과 섬세한 편곡으로 여름날의 관객들에게 위로와 힐링의 시간을 선사했다. 이번 전국 투어는 짙은의 음악적 깊이를 다시 한번 증명하는 계기가 되었다.특히 이번 '고요한 여름' 콘서트는 한국콘텐츠진흥원의 제작 지원을 받아 한층 더 완성도 높은 무대 연출과 음향을 선보였다. 아티스트와 스태프, 그리고 관객이 하나 되어 만들어낸 호흡이 돋보였다는 평이다.한편, 짙은은 좋은 음악과 다양한 무대로 음악 팬들을 찾아갈 계획이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr