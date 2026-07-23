'그대에게 드림'이 아시아에서 인기를 얻고 있다. / 사진제공=Viu

'그대에게 드림'이 공개 첫 주 아시아 주요 국가에서 상위권에 올랐다.아시아 글로벌 OTT 플랫폼 Viu(뷰)가 발표한 7월 3주차(7월 13일~7월 19일) 주간 차트에 따르면, ENA 드라마 '그대에게 드림'은 공개 첫 주 인도네시아와 태국에서 1위를 기록했다. 필리핀과 홍콩에서는 2위, 말레이시아와 싱가포르에서는 3위에 오르며 아시아 주요 6개국 차트 상위권에 이름을 올렸다.'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽)과 꿈을 잊은 채 살아가는 생계형 리포터 주이재(이혜리)의 재회를 그린 로맨틱 코미디다. 현실적인 고민을 가진 청춘들의 이야기와 두 사람의 로맨스를 담아 현지 시청자들의 관심을 받고 있다.황인엽은 앞서 '여신강림', '왜 오수재인가', '조립식 가족' 등으로 해외 팬들에게 얼굴을 알렸고, Viu에서 좋은 반응을 얻은 바 있다. 여기에 이혜리와의 로맨스 호흡이 더해지며 작품에 대한 관심을 높이고 있다.홍콩 PCCW가 운영하는 Viu(뷰)는 한국 콘텐츠를 아시아, 중동, 아프리카 등 글로벌 시장에 서비스하는 OTT 플랫폼이다. 현재 방영 중인 '그대에게 드림', '공감세포'에 이어 '지금 불륜이 문제가 아닙니다', '유일무이 로맨스' 등 신작 공개를 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr