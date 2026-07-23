배우 노윤서가 '동궁' 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=넷플릭스

배우 노윤서가 '동궁' 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=넷플릭스

배우 노윤서가 넷플릭스 시리즈 '동궁' 공개 후 불거진 연기력 논란에 대해 언급했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '동궁'의 주연 배우 노윤서와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 '동궁'(연출 최정규)은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.노윤서는 작품을 마친 소감을 묻자 "긴 호흡의 드라마 주연은 처음이었다"며 "큰 흐름을 어떻게 가져가야 하는지 감독님과 정말 많은 이야기를 나눴다"고 운을 뗐다. 이어 "배우라면 누구나 그렇듯 아쉬움은 항상 남는다. 저도 자기객관화가 잘 되는 편이라 부족한 부분이 많이 보인다"며 "하지만 그런 아쉬움이 저를 움직이는 건강한 원동력이라고 생각한다"고 털어놨다.'동궁' 공개 이후 일부 시청자들은 노윤서의 사극 톤과 발성, 감정 표현 등을 두고 아쉽다는 반응을 내놓기도 했다. 이에 대해 그는 "저 역시 인지하고 있는 부분"이라고 솔직하게 답했다. 노윤서는 "노력하고 발전해야 할 부분이 정말 많다고 생각한다. 객관적으로 봐도 '이런 부분은 더 보완해야겠다'고 느끼는 것들이 있다"고 말했다. 그러면서 "모든 사람을 만족시킬 수는 없겠지만, 다시 시청자들을 설득할 수 있는 연기를 보여드리고 싶다"고 힘줘 말했다.사극 연기에 대한 아쉬움도 숨기지 않았다. 노윤서는 "사극이라고 해서 정답이 있는 말투나 녹음본이 있는 건 아니다 보니 현장에서도 많은 이야기를 나눴다"며 "'구천'은 티키타카가 중요한 인물이었고, 선배님들과 호흡하는 장면은 진중한 분위기가 많았다"고 설명했다.이어 "부족했던 부분은 충분히 인지하고 있다. 발성이나 기술적인 부분도 더 발전시켜야 할 과제라고 생각한다"며 "이번 작품을 통해 많이 배우고 느낀 만큼 다음 작품에서는 더 성장한 모습을 보여드리고 싶다"고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr