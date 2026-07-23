배우 노윤서가 '동궁' 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=넷플릭스

배우 노윤서가 '동궁'에서 함께 호흡한 조승우에 대해 언급했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '동궁'의 주연 배우 노윤서와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 '동궁'(연출 최정규)은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.노윤서는 극 중 선배 배우들과 함께 연기하며 많은 것을 배웠다며 조승우에 대해서 "조언을 직접 해주셨다기보다는 제가 많이 여쭤봤다"고 말했다. 이어 "대본을 보시고 '어떻게 이런 생각을 하세요?'라는 질문을 정말 많이 드렸다"며 "배우고 싶은 마음이 커서 대본을 해석하는 방식이나 연기에 대한 생각을 많이 여쭤봤던 기억이 있다"고 털어놨다.촬영장 분위기도 유쾌했다. 노윤서는 "선배님이 개그를 치시면 헛웃음이 나올 정도로 재미있었다"며 "놀림을 당하는 것도 즐겼던 것 같다. 혼자 촬영하는 날이 많았는데 조승우 선배님이나 남주혁 선배님과 함께 찍는 날은 정말 반갑고 즐거웠다. 혼자 있을 때는 장난칠 사람이 없어 오히려 허전하기도 했다"고 웃었다.노윤서는 "요즘은 트렌드에 뒤처지지 않으려고 밈 원본을 찾아보곤 하는데 저보다 승우 선배님이 더 잘 아시더라"며 "'너 이거 몰라?'라고 하신 적도 많았다. 촬영장에서도 밈 이야기를 많이 했는데 거의 다 알고 계셔서 놀랐다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr