배우 이수경이 이사 갈 예정인 새 집을 공개했다. / 사진='이수경력직' 유튜브 영상 캡처

배우 이수경이 호텔급 부대 시설을 갖춘 새 집을 소개했다. / 사진='이수경력직' 유튜브 영상 캡처

배우 이수경이 호텔 못지않은 부대시설을 갖춘 새 보금자리를 공개했다.23일 유튜브 채널 '이수경력직'에는 이수경이 이사를 앞둔 새집을 둘러보며 내부 시설과 주변 환경을 소개하는 모습이 담겼다.이수경은 이사를 결심하게 된 계기에 대해 "원래 살던 곳의 전세 만기가 됐는데 동네도 점점 더 핫해지다 보니 새로운 곳을 찾고 싶었다"며 "여기에 지인들이 꽤 많이 살아 함께 모일 수도 있고, 아는 사람들이 있으니 안전하고 필요할 때 부탁할 수도 있어 이쪽으로 오게 됐다"고 설명했다.새집은 주거와 상업시설이 결합된 형태로 건물 안에서 대부분의 생활이 가능한 구조였다. 이수경은 "비나 눈이 와도 밖으로 나가지 않아도 된다. 모든 게 한 곳에서 다 끝난다"며 도서관과 피트니스센터, 골프연습장 등 다양한 부대시설을 소개했다. 특히 가장 만족하는 시설로 식사 서비스를 꼽은 그는 "신청하면 조식과 중식 서비스가 있다. 완전 나의 퍼펙트한 맞춤"이라며 만족감을 표현했다.이어 이수경은 이 집을 선택한 결정적인 이유로 넓은 야외 테라스를 꼽았다. 그는 "매물이 딱 두 집뿐이었다. 내가 가장 바라던 공간이었다"며 "이 공간을 예쁘게 꾸며 잘 활용하면 사람들과 함께 시간을 보낼 수 있는 아지트가 될 것 같다는 생각에 이곳을 선택했다"고 말했다.마지막으로 집의 가격도 공개했다. 이수경은 "2년 월세로 들어왔는데 보증금은 5000만 원 정도로 생각보다 싸다"면서도 "대신 월세가 380만 원이다. 이 정도면 감수할 수 있다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr