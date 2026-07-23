여자 1호가 26기 영철의 선택을 받지 못한다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

여자 1호가 26기 영철의 선택을 받지 못한다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 여자 1호가 26기 영철의 선택을 받지 못하자 화를 낸다.23일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로민박 셋째 날 데이트 선택을 앞두고 혼란에 빠진 남녀들의 모습이 공개된다.이날 여자 1호는 남자들의 데이트 선택 결과가 공개된 뒤 숙소로 돌아와 불편한 기색을 보인다. 앞서 26기 영철과 서로를 데이트 상대로 선택하기로 했지만, 26기 영철이 여자 4호를 선택하면서 서운함을 표현한 것. 이를 눈치챈 26기 영철은 "우리 얘기 좀 해요"라며 대화를 청한다. 그러나 여자 1호는 "뭐 할 얘기 있으시냐? 저는 없는데, 굳이?"라고 선을 긋는다. 이에 26기 영철은 "미안하다고 얘기하고 싶었다"고 사과하고 여자 1호는 "괜찮다"면서도 쉽게 감정을 풀지 못한다.이후 26기 영철은 여자 4호를 찾아간다. 여자 4호는 여자 1호와의 분위기를 눈치채고 무슨 일이 있었는지 묻는다. 26기 영철은 약속을 지키지 못해 여자 1호가 화가 난 상황이라고 설명하지만, 여자 4호는 "사계 데이트권을 따면 저한테 쓴다고 하지 않았냐"며 의아해한다. 이에 26기 영철은 "순서가 다르다"며 당시 상황을 설명한다. 그럼에도 여자 4호의 의심은 쉽게 풀리지 않아 안타까움을 더한다.'나솔사계'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr