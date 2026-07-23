배나라가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

기안84, 민호, 배나라가 러닝 크루를 결성한다. / 사진제공=MBC

최근 결혼 소식을 알린 '나 혼자 산다'의 멤버 배나라가 샤이니 민호, 기안84와 함께 러닝 크루를 결성한다.오는 24일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 기안84, 샤이니 민호, 배나라의 '찐런 크루' 결성기 2탄이 공개된다.지난주 기안84, 민호, 배나라는 숲속 트레일 러닝에 도전하며 특별한 러닝 모임을 꾸렸다. '크루장' 기안84, '훈련부장' 민호, '요리부장' 배나라로 역할을 나눈 세 사람은 각자 준비한 음식을 함께 먹으며 달리기로 소모한 에너지를 채웠다.이날 방송에서 캠핑 고수 배나라는 요리부장답게 각종 소스와 조리 도구를 준비해 냉제육을 직접 썰어 기안84와 민호에게 대접한다. 그의 꼼꼼한 준비에 감탄한 두 사람은 냉제육의 맛에도 만족감을 보인다. 또 기안84, 민호, 배나라는 서로 음식을 챙겨주며 훈훈한 분위기를 이어간다. 이어 서로의 첫인상을 주제로 솔직한 대화를 나누던 중 기안84의 한마디가 웃음을 안겼다고 해 관심이 쏠린다.'나 혼자 산다'는 24일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr