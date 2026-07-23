배우 한혜진의 유튜브 채널에 딸 시온 양이 출연한 모습이다. / 사진='배우 한혜진 Actress Han Hyejin' 유튜브 영상 캡처

축구선수 기성용이 유튜브 채널을 운영하고 있는 딸을 걱정했다. / 사진='김강우 KIMKANGWOO' 유튜브 영상 캡처

한혜진, 기성용 부부의 딸이 유튜브 채널을 운영 중인 것으로 알려졌다.지난 22일 배우 김강우의 유튜브 채널 '김강우 KIMKANGWOO'에는 축구선수 기성용이 출연했다. 두 사람은 함께 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 촬영장으로 이동하는 모습을 공개했다.촬영을 기다리던 기성용은 "제 유튜브 채널 구독자가 7700명인데 와이프는 2만 명이다"고 말했다. 이에 김강우 유튜브 채널 PD는 "시온이도 너무 재밌다"며 기성용의 딸 시온 양이 유튜브 채널을 운영하고 있다고 언급했다. 이에 기성용은 "걔가 욕심을 많이 부린다"고 말해 웃음을 안겼다.이어 김강우가 "구독 완료했다"고 말하자 기성용은 "계속 저한테도 삼촌들한테 얘기해 달라고 한다"며 "커서 뭐가 되려고 할는지"라고 걱정 섞인 반응을 보였다. 이를 들은 김강우는 "요즘은 공부 잘하고 이런 거보다 그런 센스가 있는 게 나중에 더 잘될 수도 있다. 모르는 거다"고 말했다.한편 한혜진과 기성용은 2013년 7월 결혼했으며, 2015년 딸 시온 양을 품에 안았다. 최근 한혜진은 개인 유튜브 채널을 개설해 팬들과 소통하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr