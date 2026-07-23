최유정이 일일 기상캐스터로 뉴스에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

최유정이 '아침&'에서 일일 기상캐스터로 등장해 시청자들과 만난다.최유정은 오는 24일 방송되는 JTBC 아침 뉴스 '아침&'에 일일 기상캐스터로 출연한다.이날 방송에서 최유정은 직접 날씨 예보를 진행한다. 가수 활동과는 다른 모습으로 아침 시청자들에게 인사할 예정이다.최유정은 지난달 30일 두 번째 싱글 앨범 'Perfect Target'(퍼펙트 타깃)을 발매하며 약 4년 만에 솔로로 컴백했다. 타이틀곡 '비장의 무기 (Perfect Target)' 활동을 통해 음악 방송과 다양한 콘텐츠에 출연했다. '비장의 무기 (Perfect Target)'는 최유정이 작사, 작곡과 안무 제작에 참여한 곡이다.최유정은 솔로 아티스트뿐만 아니라 진행자로도 활약 중이다. 지난 20일부터 오는 29일까지 MBC FM4U '친한친구 방송반' 스페셜 DJ를 맡아 진행자로도 활약하고 있다.최유정이 일일 기상캐스터로 출연하는 JTBC '아침&'은 오는 24일 오전 7시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr