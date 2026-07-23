배우 소지섭과 손나은이 드라마 '김부장'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 손나은이 소지섭의 첫인상에 대해 이야기했다. / 사진='유튜브하지영' 영상 캡처

그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 소지섭의 실물을 처음 보고 감탄사만 나왔다고 말했다.지난 22일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 손나은이 게스트로 출연해 드라마 '김부장' 관련 비하인드를 공개했다.손나은은 대본 리딩 당시를 떠올리며 "옛날부터 소지섭 선배님의 작품도 많이 봤고 별명도 '소간지'이지 않나. 그래서 '와, 진짜 엄청난 아우라가 있을 것 같다'고 생각했다"고 말했다. 이어 "실제로 가서 뵀는데 앉아 계시는 것만으로도 '와' 하고 감탄사가 나오더라"며 소지섭의 첫인상을 전했다.두 사람 모두 낯을 가리는 성격이라 촬영 초반에는 어색했다고. 그는 "선배님도 낯가림이 많으시고 저도 낯가림이 많아서 이 어색한 분위기를 어떡하나 생각했다"며 "무슨 말을 해야 할지 모르겠어서 그냥 촬영이 끝난 적도 많다"고 아쉬움을 드러냈다.이후 손나은은 소지섭에게 영상 편지를 보내며 감사한 마음을 전했다. 그는 "촬영할 때 많이 춥고 힘든 신들이 많았는데 항상 '컷' 하면 빨리 패딩 입으라고 챙겨주셨다"며 "어떻게 해야 좀 더 잘 나오는지 그런 것도 알려주셔서 너무나 감사드린다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr