하석진이 '편스토랑'에 출연해 요리 실력을 뽐낸다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

'편스토랑'이 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

배우 하석진이 '신상출시 편스토랑'에 출연해 요리 실력과 반전 매력을 공개한다. 코미디언 엄지윤은 하석진의 실물을 보고 감탄한다.23일 방송되는 KBS 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '이연복덕방' 두 번째 의뢰인으로 배우 하석진이 등장한다. 하석진은 등장부터 넓은 어깨를 자랑하며 시선을 강탈했다. '이연복덕방'에 입성한 하석진은 직접 준비한 레시피와 식재료를 활용해 요리에 나선다.이연복 셰프와 보조 중개인 엄지윤은 상황실에서 하석진의 요리 과정을 지켜본다. 이후 세 사람이 만나는 장면에서 엄지윤은 하석진의 실물을 처음 본 뒤 "세상에서 제일 잘생긴 것 같다"고 말했다. 이에 하석진은 "영광이다"라고 반응한다.하석진은 요리를 하는 과정에서도 자연스러운 모습으로 분위기를 이끈다. 이를 본 엄지윤과 '편스토랑' 스태프들이 반응을 보였고, MC붐이 "노린 것 아니냐"고 묻자 하석진은 자신의 모습을 보고 "내가 저랬구나. 민망하다"고 답한다.하석진은 엄지윤의 부캐 엄지훈이 선보였던 훈남 스킬을 직접 배워본다. 하석진은 포인트를 살려 따라 하며 현장 분위기를 웃음으로 이끈다.'편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr