이동국의 장녀가 카메라를 바라보며 포즈를 취하고 있다. / 사진=이재시 SNS

사진=이재시 SNS

전 축구 국가대표 선수 이동국의 장녀가 성숙한 비주얼을 뽐냈다.이재시는 20일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 두 장의 사진을 업로드했다.공개된 사진들 속에는 이재시가 카니발에 탑승한 모습. 특히 검은색 민소매만 착용한 그는 메이크업으로 성숙한 분위기를 뽐내 눈길을 끌었다. 해당 게시물에는 배우 이종혁이 '좋아요'를 남기기도 했다.한편 이동국은 미스코리아 출신 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한 바 있다. 이재시는 미국 소재의 패션 대학교 합격해 최근 국내에서 2년의 학사를 마쳤다. 향후 미국으로 향해 공부를 이어갈 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr