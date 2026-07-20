이동국의 장녀가 카메라를 바라보며 포즈를 취하고 있다. / 사진=이재시 SNS
이동국의 장녀가 카메라를 바라보며 포즈를 취하고 있다. / 사진=이재시 SNS
전 축구 국가대표 선수 이동국의 장녀가 성숙한 비주얼을 뽐냈다.

이재시는 20일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 두 장의 사진을 업로드했다.

공개된 사진들 속에는 이재시가 카니발에 탑승한 모습. 특히 검은색 민소매만 착용한 그는 메이크업으로 성숙한 분위기를 뽐내 눈길을 끌었다. 해당 게시물에는 배우 이종혁이 '좋아요'를 남기기도 했다.
사진=이재시 SNS
사진=이재시 SNS
한편 이동국은 미스코리아 출신 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한 바 있다. 이재시는 미국 소재의 패션 대학교 합격해 최근 국내에서 2년의 학사를 마쳤다. 향후 미국으로 향해 공부를 이어갈 예정이다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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