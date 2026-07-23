그룹 캣츠아이 / 사진제공=하이브-게펜레코드

글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 신곡 'Animal'(애니멀) 뮤직비디오 두 번째 티저를 공개했다.23일 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 공개된 영상은 회의실과 붉은 조명 아래 퍼포먼스를 펼치는 공간을 오가며 상반된 분위기를 담았다. 수트를 입은 멤버들의 모습과 화려한 의상을 착용한 퍼포먼스 장면이 교차하며 곡의 콘셉트를 보여준다.이번 티저에서는 신곡 일부도 처음 공개됐다. 강한 비트 위로 "Nobody knows you're outta control, But I see a side behind the closed doors"("아무도 네가 걷잡을 수 없다는 걸 모르지만,난 닫힌 문 뒤에 숨겨진 네 모습을 봐.")라는 가사가 흘러나오며 곡의 분위기를 예고했다.'Animal'은 오는 24일 오후 1시 공개되는 선공개 싱글이다. 8월 14일 발매되는 세 번째 EP 'WILD'에 수록된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr