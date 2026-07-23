배우 하지원이 완벽한 시구를 보여줬다. / 사진 제공=메이저리그(MLB) 공식 유튜브, 해와달엔터테인먼트

배우 하지원은 시구를 마친 뒤 생생한 후기를 전했다. / 사진 제공=메이저리그(MLB) 공식 유튜브, 해와달엔터테인먼트

하지원이 한국 배우 최초로 미국 메이저리그(MLB) 펜웨이 파크에서 시구를 했다.하지원은 지난 22일(현지시간) 오후 1시 미국 매사추세츠주 보스턴 펜웨이 파크(Fenway Park)에서 열린 MLB 정규시즌 보스턴 레드삭스와 볼티모어 오리올스 경기의 시구자로 나섰다. 당초 21일 시구할 예정이었지만 우천으로 경기가 취소되면서 하루 뒤 마운드에 오르게 됐다.하지원은 한국의 '레전드 메이저리거'이자 보스턴 레드삭스 출신 김병현과 함께 구장을 찾았다. 보스턴 레드삭스 유니폼을 입고 마운드에 오른 그는 포수석에 자리한 김병현과 호흡을 맞춘 뒤 안정적인 투구를 선보였고 공은 스트라이크 존으로 향했다. 시구를 마친 하지원은 스트라이크에 성공한 기쁨을 표현했고, 이후 경기장을 찾아 MLB 경기를 관람했다.시구를 마친 뒤 현장 사진을 공개한 하지원은 "역사적인 구장인 펜웨이 파크에서 한국 배우로서 처음으로 시구를 하게 되어 열심히 준비했는데, 경기가 하루 밀리는 돌발 상황이 생겨 긴장도 많이 했지만 무사히 마치게 되어 다행이고 뿌듯하다"고 밝혔다. 이어 "이번 시구가 현지에 거주 중인 교민들에게도 큰 힘이 되었길 바라며 MLB의 수준 높은 야구를 직접 관람하게 되어 영광이었다"고 덧붙였다.한편 하지원은 현재 경희대학교에 입학해 젠지(Gen-Z)세대 대학생들과 소통하는 웹예능 '26학번 지원이요'에 출연하고 있다. 오는 9월 2일에는 영화 '비광'으로 관객들과 만날 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr