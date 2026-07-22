이승우가 대표팀에 발탁되지 못한 심경을 밝힌다. /사진제공=MBC

이승우가 대표팀에 발탁되지 못한 심경을 밝힌다. /사진제공=MBC

축구선수 이승우가 홍명보가 이끄는 2026 북중미 월드컵 대표팀에 발탁되지 못한 심경을 밝힌다.22일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 출연하는 ‘이젠 눈물을 거둬’ 특집으로 꾸며진다.이승우는 K리그를 대표하는 흥행 요정으로 활약 중인 근황을 공개한다. 그가 출전하는 경기마다 많은 관중이 몰리는 가운데, 3만 석 규모의 경기장에서 구단 역사상 첫 매진 흥행까지 기록하며 스타성을 입증했다고 밝힌다.세리머니 이야기도 공개된다. 그는 골을 넣은 뒤 선보인 자신만의 세리머니가 큰 관심을 받았고, 지드래곤까지 해당 영상에 ‘좋아요’를 눌렀다고 밝힌다. 이승우가 세리머니를 시작하게 된 사연과 상대 선수들의 반응까지 공개된다.이승우는 2026 북중미 월드컵 최종 명단 발표를 기다리던 당시의 솔직한 심경도 털어놓는다. 명단 발표 순간 무릎을 꿇고 기도했다고 밝힌 그는 최종 명단 발표 이후 느꼈던 마음을 진솔하게 전한다.‘올해의 활어상’을 받게 된 활약상도 공개된다. 경기 도중 남다른 액션으로 상대 선수의 퇴장을 이끌어낸 데 이어 골과 세리머니까지 선보이며, 짧은 시간 안에 자신의 스타성을 모두 쏟아낸 장면이 공개된다.팀 내 득점왕다운 남다른 발재간도 확인할 수 있다. 축구에서 중요한 퍼스트 터치에 자신감을 보인 이승우는 날달걀과 도토리묵을 활용한 특별한 퍼스트 터치 도전에 나선다.과거 핫핑크 머리 등 파격적인 헤어스타일을 선보였던 이승우는 형형색색 염색을 고집할 수밖에 없었던 반전 사연도 공개한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr