예비 남편에게 욕설 들었는데…‘돌싱’ 이아영 “둘다 많이 반성해”

'돌싱글즈' 출신 이아영이 예비 남편 심규덕과 함께 출연한 예능 이후 불거진 논란에 대해 또 한 번 직접 입장을 밝혔다.이아영은 23일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 올리며 방송 이후 이어진 비판 여론과 관련해 해명했다.이아영과 심규덕은 최근 재혼을 앞둔 예비 부부로 예능 프로그램 '연애 전쟁'에 출연했다. 그러나 방송에서는 두 사람의 갈등이 적나라하게 그려졌고, 심규덕의 거친 말투와 감정적인 언행과 욕설, 이아영의 소비 습관과 경제관념 등이 공개되면서 시청자들의 비판이 이어졌다.특히 방송을 앞두고 유튜브 채널을 개설한 사실까지 알려지면서 "화제성을 이용하는 것 아니냐", "방송에서는 싸우더니 유튜브에서는 다정한 모습만 보여준다"는 반응도 적지 않았다.이에 이아영은 "저 무직이었던 적 없어요"라며 먼저 무직 논란부터 부인했다.그는 "결혼 준비를 5개월 안에 끝내야 하는 상황에서 집안일, 공구, 홈쇼핑, 회사, 피부과까지 병행했다"며 "체력적으로 너무 벅차 피부과만 퇴사했다"고 설명했다.이어 "퇴사 직후에도 방송 촬영과 가족 여행, 하와이 일정, 이사, 결혼 준비, 상견례, 한복, 청첩장 등 해야 할 일이 이어졌다"며 "이제서야 조금 여유가 생겼다"고 전했다.결혼 후에는 다시 직장 생활을 하고 싶다는 뜻도 밝혔다. 이아영은 "저는 시간을 허투루 쓰는 걸 아까워하는 사람이다. 결혼식을 마치면 다시 직장을 다니고 싶지만 규덕 씨는 반대해서 아직 조율 중"이라고 말했다.유튜브 개설 시점을 둘러싼 의혹에 대해서도 입을 열었다. 그는 "예전부터 시간이 맞으면 추억을 남기자는 마음으로 유튜브를 해보자고 했던 것"이라며 "스튜디오 촬영 당시 VCR을 보고 너무 놀라 관계를 해명하는 영상을 올렸다"고 설명했다.그러면서 "대본이 있는 방송도 아니었고 결혼을 앞둔 상황이라 많이 고민했다"며 "이 때문에 진정성이 부족하게 느껴졌다면 죄송하다"고 사과했다.끝으로 이아영은 "규덕이는 편한 마음에 장난을 심하게 치고 저를 존중하지 못했던 부분을 반성하고 있고, 저는 경제 개념이 부족했던 부분을 반성하고 있다"며 "둘 다 많이 반성하고 있다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr