넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 화제를 모았던 배우 이찬용이 비하인드를 공개한다./ 사진 제공 : 미디어랩시소

넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 화제를 모았던 배우 이찬용이 비하인드를 공개한다./ 사진 제공 : 미디어랩시소

넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 화제를 모았던 배우 이찬용이 비하인드를 공개한다.23일 오후 8시 공개되는 비보티비 콘텐츠 '월간제철' 7월호에는 미디어랩시소 소속 배우 이찬용과 이다은이 출연한다.촬영을 앞두고 두 시간 넘게 통화하며 '작전 회의'를 했다는 두 사람은 신인 배우로서의 예상치 못한 고민을 털어놓는다. 송은이 역시 "다른 녹화보다 긴장된다"라고 밝힌다.최근 넷플릭스 글로벌 1위 시리즈 '참교육' 1화에서 학교폭력 피해 학생 김경민 역으로 분한 이찬용은 작품 공개 후 "인스타그램 팔로워가 1400명이었는데 지금은 3만1000명이 됐다"라고 달라진 근황을 공개한다.앞서 한 인터뷰를 통해 "기고만장해질까 봐 인스타그램 알람을 꺼놨다"라고 밝힌 이찬용에게 송은이는 "아직 그럴 정도는 아니다"라고 현실적인 한마디를 건넨다. 이어 이찬용이 '참교육' 오디션 합격 소식을 들었던 당시를 떠올리며 "회의 중이었는데 다 같이 박수를 쳤다"라고 밝힌다.드라마 '24시 헬스클럽', '착한 여자 부세미', 영화 '고백의 역사' 등에 출연해 온 미디어랩시소 소속 막내 배우 이다은은 "오래 나오진 않지만 여기저기 많이 나왔다"라고 자신을 소개한다. 이어 "언젠가는 청룡영화제 신인상을 받는 것이 꿈"이라고 포부를 밝힌다.최근 유튜브 빠더너스 취준생 브이로그 속 '지수 씨' 캐릭터로 사랑받고 있는 이다은을 향해 송은이는 "페이크 다큐를 정말 잘 소화한다"라며 극찬한. 이다은은 가장 기억에 남는 댓글로 "'지수, 상훈이랑 다니더니 맛있는 거 많이 먹었나 보네'라는 댓글"이라고 답한다.이찬용과 이다은의 뜻밖의 인연과 미디어랩시소 영입 비하인드도 공개될 예정이다. 두 사람 모두 2023년 서울독립영화제 배우프로젝트 '60초 독백 페스티벌' 본선 진출자로, 특히 이찬용은 당시 2위를 차지했다. 본선 무대를 마친 뒤 회식 자리에서 미디어랩시소의 영입 제안을 받았던 순간을 회상하는가 하면, 이찬용은 제안을 받은 뒤에도 2개월 동안 믿지 못했던 비하인드를 털어놓는다. 송은이는 두 배우를 향해 "이제는 내 보석이 됐다"라며 각별한 애정을 드러냈다.오는 23일 오후 8시 비보티비 '월간제철' 7월호에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr