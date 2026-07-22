'풍향고1'에서 활약했던 황정민이 '풍향중'에는 동행하지 않는다. / 사진=텐아시아DB

새 스핀오프 '풍향중'이 공개된다. / 사진제공=안테나

안테나 플러스의 유튜브 채널 '뜬뜬'이 새 스핀오프 '풍향중'을 론칭한다.뜬뜬은 최근 여름방학 특집 '2026 썸머로드 시리즈'에 돌입했다. '2026 썸머로드 시리즈'는 무더위 속 시원한 웃음을 전하기 위해 기획된 프로젝트다. 새롭게 선보이는 '풍향중'은 시리즈 누적 조회수 1억 뷰를 넘긴 '풍향고'의 세계관 확장 국내 여행 콘텐츠다.'풍향중'에는 '풍향고2' 멤버들인 유재석, 이상민, 지석진, 양세찬이 출연한다. '풍향고1'에서 예능감을 뽐냈던 배우 황정민은 함께하지 않는다. '풍향중'은 '풍향고'의 기본 규칙인 'NO 어플, NO 예약'에 'NO 내비, NO 고속도로'를 더해 난도를 높였다. 네 사람은 국내 지역명이 적힌 돌림판으로 목적지를 정한 뒤 내비게이션 없이 국도만을 따라 여행을 이어간다.'뜬뜬'은 그동안 '풍향고', '깡촌캉스', '라면 먹고 올래?' 등 다양한 스핀오프 콘텐츠를 잇달아 흥행시키며 웹 예능 시장에서 입지를 다졌다. 높은 화제성과 조회수를 기록해 온 만큼 새롭게 선보이는 '풍향중'에도 관심이 쏠린다.한편 '풍향중'은 다음 달 1일 오전 9시 첫 번째 에피소드를 시작으로 3주간 총 3편이 순차 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr