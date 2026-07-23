그룹 라이즈의 남산 N서울타워 'Do your dance' 퍼포먼스 영상 촬영 현장. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 'Do Your Dance' 퍼포먼스 리캡 영상을 공개한다.23일 오후 10시 라이즈 공식 유튜브 채널을 통해 공개되는 영상에는 지난달 서울 남산 N서울타워 외벽 점등 행사 이후 열린 야외 공연이 담긴다. 라이즈는 비가 내리는 가운데 무대를 펼쳤다.영상에는 공연뿐 아니라 연습과 리허설 과정, 공연장을 찾은 관객들의 모습도 함께 담겼다. 무대가 준비되는 과정과 현장 분위기를 확인할 수 있다.라이즈는 공개에 앞서 공식 SNS를 통해 티저 영상을 순차적으로 선보였다. 티저에는 복서를 연상시키는 의상을 입고 무대를 준비하는 멤버들의 모습이 담겼다.'Do Your Dance'는 미니 2집 'II'의 타이틀곡이다. 라이즈는 이 앨범으로 통산 네 번째 밀리언셀러를 기록했으며, 일본 오리콘과 빌보드 재팬, 써클차트 등 국내외 주요 차트에서 성과를 거뒀다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr