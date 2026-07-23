'전설의 사내'가 수요일 예능 시청률 1위를 기록했다./사진제공=MBN

'전설의 사내'가 수요일 예능 시청률 1위를 기록했다./사진제공=MBN

'전설의 사내’가 2주 연속 수요일 예능 시청률 전체 1위를 차지했다.지난 22일 방송된 MBN 예능 ‘전설의 사내’ 2회에서는 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’ TOP7(성리·하루·장한별·황윤성·정연호·이창민·이루네)이 ‘현역 습격자’ 7인(박현빈·신성·강문경·신승태·재하·민수현·조명섭)과 맞붙었다. 이날 시청률은 전국 기준 5.1% 기록, 첫 회 시청률 4.1%보다 1.0% 포인트 상승했다. 같은날 방송된 지상파, 종편, 케이블 모두 포함한 예능 중 가장 높은 수치다.오프닝 무대에서 TOP7은 레드 슈트를 맞춰 입고 태진아의 ‘사랑은 토요일 밤에’를 ‘수요일 밤’ 버전으로 개사해 불렀다. MC 장민호는 “이젠 프로의 느낌이 난다”며 칭찬했다.이후 ‘현역의 습격’이라는 미션 주제와 함께 ‘현역 습격자’ 7인 등장했다. 쟁쟁한 라인업에 TOP7은 “벌써 무섭다‘며 긴장했고, ‘미션탑’ 1층 ‘막내 대전’이 시작됐다. 각 팀 막내 하루-조명섭이 등장, ‘애교 3종’ 대결에서는 조명섭이 승리했다.‘미션탑’ 2층 미션은 ‘한류 대전’이었다. 먼저 박현빈과 이창민이 맞붙었다. 두 사람은 박현빈의 히트곡인 ‘곤드레 만드레’로 듀엣 대결을 펼쳤고, 박현빈이 2대 1로 승리했다. 성리를 대결 상대로 지목한 재하는 조용필의 ‘돌아와요 부산항에’로 매력을 뽐냈지만, 성리가 3대 0으로 완승을 거뒀다.장한별, 신승태의 대결도 펼쳐졌다. 장한별은 “신승태 씨가 미국 라디오에 나왔을 때부터 팬이었다”며 오랜 팬심을 표현했고, 신승태는 “한별 씨는 말레이시아 ‘나는 가수다’에서 우승한 대단한 분!”이라고 화답했다. 신승태는 이날의 우승 특전인 ‘100만원 상당의 속초 5성급 스위트룸 숙박권’을 향한 집념을 보였고, 류계영의 ‘인생’으로 영혼을 갈아 넣은 무대로 2대 1의 승리를 따냈다.‘미션탑’ 3층 ‘집안 대전’에서는 ‘무명전설’ 당시 같은 팀이었던 신성과 정연호가 현철의 ‘아미새’로 듀엣 대결을 펼쳐, 신성이 2대 1로 승리했다. ‘충청도 출신’ 황윤성과 민수현은 각각 박명단의 ‘안 올 거면서’와 오기택의 ‘충청도 아줌마’를 선곡했다. 결과는 3:대 0으로 황윤성의 승리였다.‘미션탑’ 4층 ‘형님 대전’에서는 이창민과 신승태가 ‘86년생 범띠’ 동갑내기 대결을 펼쳤고, 신승태가 3대 0 만장일치로 승리했다. 각 팀의 ‘맏형’ 대결에선 박현빈이 이루네를 3대 0으로 꺾었다.양 팀이 동점인 상황 속, ‘미션탑’ 꼭대기층에서는 ‘1등 대전’이 펼쳐져 ‘1대 전설’ 성리와 ‘뽕신’ 강문경이 맞붙었다. 성리는 김상배의 ‘삼백초’를 불렀고, 강문경은 나훈아의 ‘비요일’로 무대를 선보였다. 판정 결과 강문경이 2대 1로 승리하며 ‘습격자’ 팀이 최종 승리했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr