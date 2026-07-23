아나운서 이나연이 JTBC 경영난을 언급하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '일단이나연'

사진=유튜브 채널 '일단이나연'

아나운서 겸 인플루언서 이나연이 JTBC의 경영난을 언급했다.이나연은 지난 13일 자신의 유튜브 채널에 '저 아직 백수 아닙니다'라는 제목의 영상을 업로드했다.직접 차를 몰고 이동한 이나연은 "상암으로 넘어가서 골프 녹화를 할 거다. 아직 방송하고 있다. 괜찮다"고 JTBC를 언급했다.이후 상암 사옥에 도착한 이나연은 1층에서 중국어 화상 수업을 들었다. 수업이 끝난 후 이나연은 "정신이 쏙 빠졌네"라면서도 "이런 말 해도 되나? 회사가 어려워서 그런가? 에어컨이 안 나와요"라고 언급했다.이어 손으로 연신 부채질을 한 이나연은 "(경영난) 영향이 있는 걸까?"라며 "이런 말 한다고 짤리진 않겠죠?"라고 걱정하기도 했다.JTBC는 지난달 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 내 갚지 못해 채무불이행을 선언했다. 이에 따라 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙 등 중앙그룹 주요 계열사들이 법원에 기업회생절차를 신청했다.이에 최근 '냉장고를 부탁해'에 출연 중인 최현석 셰프는 "회사가 어려우니 출연료도 줄이고 한 명을 빼자"며 JTBC의 현재 상황을 언급하기도 했다. 진행자 안정환도 "그럴 판이다. 지금 JTBC가 어려워서"라며 거들었다. 다음주 예고편에서는 김풍이 "지금 저희 힘듭니다. 여러분 정말 시청률 잘 나와야 되고요"라고 말하기도 했다.한편 이나연은 2021년 JTBC 골프 아나운서로 방송계에 입문했다. 2022년 티빙 오리지널 '환승연애2'로 얼굴을 알렸으며, 아이스하키 선수 남희두와 공개 연애 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr