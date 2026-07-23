배우 남주혁이 포즈를 취하고 있다. /사진=텐아시아DB

배우 남주혁이 디즈니+의 오리지널 시리즈 '코드'에 출연한다.23일 소속사 측이 남주혁의 '코드' 캐스팅 소식을 알렸다. '코드’' 불법과 편법을 오가는 속물 변호사가 소원을 이뤄주는 앱 코드에 초대되면서 펼쳐지는 미스터리 범죄 스릴러다. '약한영웅 Class 1·2' 유수민 감독이 연출을 맡았다.극 중 남주혁은 불법과 편법을 오가는 속물 변호사 윤태주 역을 맡는다. 윤태주는 성공을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않고, 더 높은 곳을 향한 욕망으로 움직이는 인물이다. 최근 넷플릭스 시리즈 '동궁'으로 전역 후 복귀를 마친 남주혁은 '코드'를 통해 상승세를 이어갈 예정이다.한편 남주혁은 '치즈인더트랩', '달의 연인-보보경심 려', '하백의 신부', '눈이 부시게', '보건교사 안은영', '스타트업', '스물다섯 스물하나' 등 다양한 장르를 오가며 필모그래피를 쌓아왔다. 청춘물부터 액션, 판타지까지 폭넓은 캐릭터를 소화하며 연기 스펙트럼을 넓혀온 그가 '코드'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr