가수 KCM이 첫째 딸과의 데이트를 최초 공개했다. / 사진=KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 영상 캡처

가수 KCM이 첫째 딸과 오붓한 시간을 보냈다. / 사진=KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 영상 캡처

가수 KCM의 첫째 딸 수연 양이 '아빠 닮은꼴'이라는 말을 강하게 부인했다.지난 22일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 KCM이 중학생이 된 첫째 딸 수연 양과 약 10년 만에 단둘이 데이트를 즐기는 모습이 공개됐다.KCM은 딸을 데리러 가서 "강수연 데이!"를 외치는 등 설레는 마음을 감추지 못했다. 그는 "나름대로 가까워졌다고 생각하는데 둘이 나가는 게 너무 오랜만이라 수연이 기분을 맞춰주려 한다"고 말했다. 하지만 사춘기에 접어든 수연 양은 학교 앞에서 이름을 크게 부르는 아빠를 보며 민망해 하는 반응을 보였다.이동하는 차 안에서는 티격태격 부녀 케미가 이어졌다. KCM이 "나랑 똑같이 생겼다고 친구들이 놀릴까 봐 친구들을 소개해 주지 않는 거냐"고 묻자 수연 양은 "아빠랑 안 닮았다"고 발끈해 웃음을 자아냈다. 이어 KCM이 시청자들의 반응을 언급하며 "수염 민 KCM이라고 해서 충격받은 거냐"고 묻자 수연 양은 "엄마 닮았다는 사람도 있다"고 받아쳐 닮은꼴 논쟁이 일어나기도 했다.이후 두 사람은 홍대를 찾아 캐리커처를 그리는 등 오랜만의 데이트를 즐겼다. KCM은 만나는 사람들에게 "제 큰딸이다"고 소개하며 애정을 표현했고, 수연 양은 투덜대면서도 아빠와 함께하는 시간을 즐겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr