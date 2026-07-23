가수 우즈가 영화 '남벌'에 캐스팅됐다. / 사진=텐아시아DB

가수 우즈(WOODZ·조승연)가 배우가 된다. 대작 영화 '남벌'(감독 이모개)에 합류하게 된 것이다. 이병헌, 고윤정, 이도현에 이어 캐스팅 라인업에 이름을 올리며 첫 스크린 도전에 나선다.'남벌'은 조선 초 능력과 계급이 각기 다른 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구하기 위해 대마도로 향하면서 벌어지는 이야기를 그린 하드보일드 무협 액션 영화다.조승연은 극 중 뛰어난 활 솜씨를 지닌 궁수 '첫놈'을 연기한다. 고향에 남겨진 가족의 생계를 위해 위험한 토벌에 나서는 인물로, 가족과 동료를 향한 책임감과 신념을 지닌 캐릭터다.우즈로 활동하며 음악성과 퍼포먼스를 인정받아온 조승연은 이번 작품을 통해 배우로서 첫 스크린 연기에 도전한다. 활동 영역을 넓힌 그가 스크린에 불어넣을 신선한 에너지와 깊이 있는 연기가 주목된다.'남벌'은 영화 '서울의 봄', '파묘', '헌트', '야당', '비상선언' 등의 촬영을 맡았던 이모개 촬영감독의 첫 연출작이다. 이모개 감독은 '서울의 봄'으로 백상예술대상 영화부문 예술상을 비롯해 청룡영화상 촬영상을 수상하는 등 촬영감독으로 역량을 인정받았다.제작은 '서울의 봄', '하얼빈', '다만 악에서 구하소서', '남산의 부장들', '내부자들', 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아' 등을 선보인 하이브미디어코프가 맡았다.'남벌'은 이병헌, 고윤정, 이도현, 조승연 등이 출연하며 2026년 하반기 크랭크인을 목표로 프리 프로덕션을 진행 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr