'피의게임X'에서 약탈의 날이 시작된다. / 사진제공=웨이브

'피의게임X' 5화가 오는 24일 오전 11시에 공개된다./ 사진제공=웨이브

'피의 게임X'에서 '약탈의 날'이 시작되며 게임의 판도가 바뀔 전망이다.오는 24일 오전 11시 공개되는 웨이브 오리지널 '피의 게임X' 5회에서는 P1 팀 이태균이 저택 옥상에 숨겨진 금고를 발견한다.저택을 혼자 수색하던 이태균은 옥상에 있는 금고를 찾아낸 뒤 이상민에게 이 사실을 알린다. 그는 "비밀번호만 알면 된다"며 "메인 홀에 있는 또 다른 금고의 존재는 모두가 알고 있지만, 옥상에 금고가 있다는 사실은 아무도 모르는 것 같다"고 말했다.숨겨진 금고가 게임에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리는 가운데 방송에서는 '피의 게임'의 핵심 규칙인 '약탈의 날'이 시작된다. 저택 전체에 사이렌이 울리고 "첫 번째 금고가 열렸습니다, '피의 저택'의 금고를 지키시기 바랍니다"라는 공지가 전달된다. 이어 '약탈의 날'이 시작된 뒤 60분 동안은 무력 사용이 가능하다는 룰이 공개된다.플레이어들은 금고를 차지하기 위해 경쟁을 벌인다. 매 시즌 주요 변수로 작용했던 '약탈의 날'이 다시 등장하면서, 이번 시즌에서는 어떤 플레이어가 금고를 확보하고 흐름을 바꿀지 관심이 모인다.'피의 게임X'는 공개 첫 주말 웨이브 신규 유료 가입 견인 수치에서 시리즈 역대 최고 기록을 세운 데 이어 3주 연속 웨이브 신규 유료 가입 견인과 시청 시간 부문 1위를 기록하고 있다. 굿데이터 코퍼레이션이 집계하는 '펀덱스 차트'에서도 7월 1주 차와 2주 차 'TV-OTT 비드라마 화제성' 부문 1위에 올랐고, 7월 3주 차에는 2위를 기록했다.웨이브 오리지널 '피의 게임X' 5회는 24일 오전 11시 웨이브에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr