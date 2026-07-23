그룹 엑스러브 / 사진제공=알비더블유(RBW), WM엔터테인먼트, 257엔터테인먼트

그룹 엑스러브(XLOV)가 미국 빌보드가 선정한 '2026년 최고의 K팝 앨범'에 이름을 올렸다.20일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드는 '2026년 최고의 K팝 앨범 25선(현재까지)(The 25 Best K-Pop Albums of 2026 (So Far), Ranked: Staff Picks)'을 발표했다. 엑스러브의 미니 2집 'I,God'은 6위에 선정됐다.빌보드는 "'I,God'은 그루브를 중심으로 한 댄스곡들로 구성된 앨범"이라며 "결점을 없애는 것이 아니라 받아들이는 자신감이 진정한 완벽함이라는 메시지를 담고 있다"고 평가했다.미니 2집은 멤버 우무티가 프로듀싱을 맡았으며, 현과 하루도 수록곡 작사에 참여했다.엑스러브는 최근 미국 뉴욕과 로스앤젤레스에서 팬미팅을 마쳤으며, 지난 18~19일 서울 공연을 시작으로 아시아 투어 'Serving-X'를 진행 중이다. 오는 26일 도쿄를 비롯해 홍콩, 타이베이, 싱가포르, 오사카에서 투어를 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr