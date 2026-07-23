이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰2'로 돌아왔다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰2'로 돌아왔다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

배우 이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 돌아왔다.지난 22일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 1, 2회에서 이동욱은 정진만 역을 맡아 극을 이끌었다.첫 번째 에피소드에서는 시즌1에서 죽은 것으로 알려졌던 진만이 살아남아 정지안(김혜준 분)에게 돌아오기까지의 과정이 그려졌다. 진만은 바빌론에 침투해 대외비가 담긴 서버를 확보하는 작전을 펼쳤고, 이를 협상 카드로 삼아 지안을 지키려 했다. 이 과정에서 숙적 베일(조한선 분)과 다시 맞붙었지만 끝을 맺지 못했고, 이후 극적으로 서버 탈취에 성공했다.이동욱의 액션은 극의 긴장감을 끌어올렸다. 바빌론 내부에서 펼쳐진 진만과 베일의 대결은 치열한 감정선과 함께 긴박한 전개를 완성했다. 이어 옥상에서 헬기를 향해 뛰어가는 장면은 스케일을 더하며 극적인 분위기를 만들었다. 진만의 감정선도 섬세하게 그려냈다. 이동욱은 쇼핑몰로 돌아와 무사한 지안을 확인한 뒤 안도하는 눈빛과 재회한 지안을 끌어안고 머리를 쓰다듬는 모습을 보여주며 눈길을 끌었다.한편 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr