이아영 씨가 거울 속 자신을 카메라에 담고 있다. / 사진=이아영 씨 SNS

배우 류시원의 아내가 연예인 외모를 뽐냈다.이아영 씨는 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "바쁜 하루.. 촬영 끝!!"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이아영 씨가 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 이아영 씨는 얼핏 배우 신세경을 닮은 듯한 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.이아영 씨는 류시원보다 19살 연하이며 수입도 남편보다 많다. 현재 대치동 학원에서 수학을 가르치고 있어 '대치동 여신'이라는 별칭도 있다.류시원은 2010년 결혼해 2011년 첫째 딸을 낳았지만 2015년 소송 끝에 이혼했다. 딸의 양육권은 전처가 가지고 있다. 이후 류시원은 2020년 현재 아내와 재혼했고, 시험관 시술 시도 끝에 2024년 둘째 딸이 태어났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr