한채영 / 사진 = 한채영 SNS

배우 한채영(45)이 앙상한 자태를 공개했다.22일 한채영은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 독특한 펀칭 디자인의 원피스를 입은 한채영의 모습이 담겼다. 이날 그는 한 식료품 매장 밖에 비치된 모형 과일을 한 손에 들고 환한 미소를 지어보였다.특히, 그의 슬림한 실루엣이 눈길을 끌었다. 한채영은 군살 하나 없는 뾰족한 브이라인과 무릎 뼈가 훤히 보이는 앙상한 두 다리로 거리를 활보했다. 그러면서도 한채영은 주름기 하나 없는 도자기 피부로 나이가 믿기지 않는 동안 미모로 놀라움을 자아냈다.앞서 한채영은 틱톡 라이브 방송에서 한층 야윈 근황을 전해 건강 이상설에 휩싸인 바 있다. 당시 그는 갸름해진 비주얼과 짙은 메이크업으로 카메라 앞에 서 일부 누리꾼들 사이에서 "얼굴이 달라 보인다", "건강이 안 좋은 것 아니냐"는 의혹이 제기되기도 했다.한편 한채영은 2007년 재미교포 사업가와 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있다. 그는 과거 SBS 예능 '미운우리새끼'에 출연해 "임신 제외 인생 최대 몸무게는 56kg"라고 밝혔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr