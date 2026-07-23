피프티피프티 팬 콘서트 필리핀 공연 포스터 / 사진 제공 = 어트랙트

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 데뷔 후 처음으로 팬 콘서트를 개최하고 아시아 팬들과 만난다.피프티피프티는 다음 달 1일 서울에서 '2026 FIFTY FIFTY Asia Fancon Tour in Seoul [Still LoBubble](스틸 로버블)'을 개최한다. 이후 같은 달 11일 일본 도쿄 오테마치 미츠이 홀, 9월 20일 필리핀 마닐라로 투어를 이어간다.피프티피프티는 지난 6월 발매한 미니 4집 활동 이후 약 두 달 만에 팬들과 만난다. 이번 팬 콘서트에서는 신곡 무대를 비롯해 'Cupid'(큐피드) 등 대표곡과 수록곡 무대를 선보일 예정이다.이번 공연은 피프티피프티가 데뷔 후 처음 선보이는 팬 콘서트라는 점에서 더 의미를 지닌다. 피프티피프티는 공연마다 각기 다른 구성과 연출을 준비해 현지 팬들과 소통할 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr