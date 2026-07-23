투모로우바이투게더 연준/ 사진=텐아시아 DB

그룹 투모로우바이투게더 연준이 글로벌 차트에서 성과를 내고 있다.22일 오리콘이 발표한 최신 주간 차트에 따르면 연준의 미니 2집 'NO LABELS: PART 02'는 '주간 합산 앨범 랭킹'(7월 27일 자/집계 기간: 7월 13~19일) 2위를 기록했다.'주간 합산 앨범 랭킹'은 CD 판매량과 디지털 다운로드 수, 스트리밍 횟수 등을 합산해 순위를 매긴다. 지난해 첫 솔로 음반으로 3위에 올랐던 연준은 신보를 통해 순위를 한 계단 끌어올리며 커리어 하이를 달성했다.다른 차트에서도 고른 성과를 냈다. 같은 기간 집계된 '주간 서양 음악 앨범 랭킹' 정상에 올랐으며, '주간 앨범 랭킹' 2위, '주간 디지털 앨범 랭킹' 5위에도 자리했다.빌보드 재팬 최신 차트에도 이름을 올렸다. 'Ice Cream'(아이스크림)은 '핫 샷 송' 7위를 비롯해 '재팬 핫 100', '스트리밍 송', '다운로드 송' 등 다수의 차트에 진입했다.글로벌 차트에서도 호성적을 거뒀나. 연준은 최신 미국 빌보드 차트(7월 25일 자) 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 16위를 차지했다. 이로써 연준은 첫 솔로 앨범에 이어 두 작품 연속 '빌보드 200' 차트인에 성공했다.연준은 타이틀곡 'Ice Cream'으로 음악 방송 활동에 나섰다. KBS2 '뮤직뱅크'와 MBC '쇼! 음악중심'에서 1위를 차지한 그는 23일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 무대를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr