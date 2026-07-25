2022년 데뷔한 그룹 이펙스(EPEX) 멤버 백승이 비주얼을 앞세워 대중의 관심을 끌며 존재감을 키우고 있다./사진=텐아시아DB

2022년 데뷔한 그룹 이펙스(EPEX) 멤버 백승이 비주얼을 앞세워 대중의 관심을 끌며 존재감을 키우고 있다./사진제공=C9엔터테인먼트

2022년 데뷔한 그룹 이펙스(EPEX) 멤버 백승이 비주얼을 앞세워 대중의 관심을 끌며 존재감을 키우고 있다./사진제공=C9엔터테인먼트

2022년 데뷔한 그룹 이펙스(EPEX) 멤버 백승이 비주얼을 앞세워 대중의 관심을 끌며 존재감을 키우고 있다.백승은 지난 22일 SBS KPOP 유튜브 채널을 통해 공개된 예능 콘텐츠 '순간 뽀짝 세상에 이런 아이돌이'의 새 에피소드 '사거리의 미소년' 편에 출연했다.갸루오 분장을 한 채 번화가에 등장한 백승은 진한 메이크업에도 돋보이는 비주얼로 제작진과 시민들의 시선을 사로잡았다. 여기에 "카메라에 비치는 제 얼굴이 재미있다"라고 말하거나 전복에게 인사를 건네는 등 엉뚱한 매력으로 웃음을 안겼다.최근 백승은 비주얼 하나만으로 화제를 모으며 중소 기획사 남자 아이돌 가운데 이례적인 관심을 받고 있다. 팬덤 제니스(이펙스 공식 팬덤명)는 물론 K팝 팬들 사이에서는 '남자 리센느'라는 별칭까지 붙으며 상승세를 이어가는 분위기다.실제로 이펙스가 지난달 발매한 미니 7집 '소화(韶華) : Epilogue(소화 : 에필로그)'의 타이틀곡 'ECHO(에코)'는 각종 콘텐츠를 통해 SNS에서 화제를 모았다. 특히 백승의 SBS '인기가요' 페이스캠은 유튜브 조회수 17만 회를 넘기며 관심을 입증했다. 해당 영상에는 "이 얼굴에 187cm라니", "보석 발견" 등 국내 팬들의 호평이 이어지고 있다.백승은 최근 공개된 'ECHO' 챌린지 영상으로도 조회수 422만 회를 기록했다. 보이넥스트도어 이한이 함께한 해당 영상은 일부 팬들이 이한의 태도를 지적하면서 논란이 되기도 했다.tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에서는 아이돌 그룹 D.N.X 멤버 태오 역을 맡아 배우 활동에도 나선다. 'ECHO' 활동을 마친 뒤 예능과 드라마를 오가며 활동 반경을 넓히고 있는 만큼 새로운 모습에도 관심이 쏠린다.백승이 속한 이펙스는 오는 8월 21일 도쿄, 9월 12일 타이베이에서 네 번째 단독 콘서트 'ECHO' 투어를 이어간다. 이에 앞서 이달 26일 중국 광저우에서 현지 첫 단독 팬미팅 'Echo of Youth / 青春回响(에코 오브 유스)'을 개최하며, 8월 8일에는 태국 방콕에서 열리는 '2026 웨이보 문화교류의 밤'에도 참석한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr