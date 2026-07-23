피철인(Picheolin) '미쳐 미쳐' 뮤직비디오 캡처. / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 디노의 부캐릭터 피철인이 신곡 '미쳐 미쳐'를 공개했다.'미쳐 미쳐'는 한국적인 레트로 감성을 현대적인 팝 사운드와 결합한 곡으로, 피철인이 'K-레트로 키치' 스타일을 내세운 노래다. 지난 22일 공개된 뒤 일본, 필리핀, 스리랑카 등 여러 국가·지역 아이튠즈 '톱 송' 차트에 진입했다.온라인에서는 반복적인 후렴구를 두고 '수능 금지곡'을 떠올린다는 반응이 이어졌으며, 피철인의 스타일링을 따라 하는 댄스 챌린지 영상도 SNS를 중심으로 공유되고 있다.뮤직비디오는 사랑에 자신 있던 피철인이 한눈에 반한 상대를 만나며 벌어지는 이야기를 담았다. 예상치 못한 상황이 이어지는 코믹한 전개로 곡의 분위기를 표현했다.피철인은 오는 8월 3일 첫 번째 미니앨범 '길보드(GilBOARD)'를 발매한다. 타이틀곡 '놀아보세(prod. Hitchhiker)'를 비롯해 총 7곡이 수록되며, 디노는 전곡 작업에 참여했다. 프로듀서 히치하이커(Hitchhiker)와 듀스(DEUX) 이현도도 앨범 작업에 함께했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr