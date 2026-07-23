BTS 뷔, 햬바라기 같은 남자…눈빛은 그윽해
방탄소년단(BTS) 뷔가 프랑스 파리에서의 여유로운 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

뷔는 최근 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 파리에서 머무르며 남긴 감성적인 순간들이 담겼다.
BTS 뷔, 햬바라기 같은 남자…눈빛은 그윽해
가장 눈길을 끈 것은 해바라기였다. 뷔는 커다란 해바라기로 얼굴 한쪽을 가린 채 카메라를 응시하며 독특한 분위기를 연출했다. 또 다른 사진에서는 해바라기가 포함된 커다란 꽃다발 뒤에 몸을 숨긴 채 장난기 어린 포즈를 취해 시선을 모았다.
BTS 뷔, 햬바라기 같은 남자…눈빛은 그윽해
BTS 뷔, 햬바라기 같은 남자…눈빛은 그윽해
자연스러운 금발 헤어와 편안한 스타일링, 은은한 조명까지 더해져 화보 같은 비주얼도 돋보였다. 특히 사진 곳곳에 해바라기가 반복해서 등장하면서 팬들 사이에서는 "해바라기를 좋아하는 것 같다", "뷔만의 감성이 그대로 담겼다"는 반응이 이어졌다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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