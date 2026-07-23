공효진이 '유부녀 킬러'에서 유보나 역을 맡는다. / 사진제공=MBC '유부녀 킬러'

'유부녀 킬러'가 오는 31일 첫 방송된다. / 사진제공=MBC '유부녀 킬러'

배우 공효진이 '유부녀 킬러'에서 회사원으로 위장한 채 이중생활을 이어간다. 공효진은 2011년 MBC 드라마 '최고의 사랑'으로 최고 시청률 21%를 달성하며 흥행을 이끌었다. 15년 만에 돌아온 MBC에서 그 흐름을 이어갈 수 있을지 주목된다.오는 31일 첫 방송되는 MBC 드라마 '유부녀 킬러'가 3차 티저 영상을 공개했다. '유부녀 킬러'는 세상에서 가장 위험한 일을 하는 워킹맘의 이야기를 그린 작품이다.티저는 회사로 복귀한 유보나(공효진 분)의 모습으로 시작된다. 이웃이 "이 집 며느리 큰 회사 다닌다고 그러지 않았어?"라고 묻자 시어머니 옥선자(차미경 분)는 "선풍기"라고 답한다. 분위기는 곧 달라지며 "영업3팀은 범죄자를 엄선해 제거하는 일을 합니다"라는 대사와 함께 처리 대상 범죄자들이 등장한다. 회사원으로 위장한 영업3팀의 정체가 베일을 벗는다.기자 권태성(정준원 분)은 "좀 이상하지 않습니까? 작정하고 짠 시나리오처럼"이라며 의문을 제기한다. 이후 영업3팀의 작전 장면이 이어진다. 사고사 위장 전문 김봉팔(성동일 분), 천재 해커 기영도(무진성 분), 무기 담당 봉태민(김남희 분), 의료사고 전문 고영갑(허재호 분)은 각자의 역할을 맡아 움직인다.반면 워크숍에서는 게임을 하거나 회사 엘리베이터에 몰린 사람들 사이에 끼어 있는 등 평범한 회사원의 모습을 보인다. 이후 봉태민의 "클라이언트 미팅 스타트"라는 말과 함께 분위기가 다시 바뀐다. 유보나와 김봉팔, 양예솔(김가희 분)은 범죄자들을 제압하며 임무를 수행한다.영상 말미에는 공사장 추락과 차량 폭파 등 영업3팀의 작전이 이어진다. 팀의 원칙은 "오직 이 세상에서 사라지게 하는 목적에만 부합하도록"이라는 대사로 표현한다. 이어 김봉팔이 "이제 슬슬 우리 미팅 시작해 봅시다"라고 말하고, 저격총을 든 유보나와 신입 오현남(하율리 분)을 비롯한 영업3팀이 함께 등장하며 팀의 활약을 예고했다.'유부녀 킬러'는 동명의 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 오는 31일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr