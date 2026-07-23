연정훈, 한가인의 데뷔 첫 키스신 상대가 밝혀졌다./사진=텐아시아DB

연정훈, 한가인의 데뷔 첫 키스신 상대가 밝혀졌다./사진제공=KBS

예능 희생양이 됐던 연정훈, 한가인 부부의 과거가 공개된다.오는 24일 오후 10시 10분 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’) 322회에서는 ‘대한민국 3대 도둑’이라는 애칭으로 불리는 배우 연정훈이 게스트로 출연한다.이날 MC 김숙은 연정훈과의 반전 과거사를 공개한다. 김숙은 “한가인 전에 김숙이 있었다”라며 의기양양하게 ‘연정훈이 김숙의 남자’라고 주장한다. 이에 당사자인 연정훈도 체념하듯 수긍한다.연정훈이 신인 시절 출연한 시트콤에 ‘따귀소녀’ 김숙이 출연, 그와 데뷔 이후 첫 키스신을 찍었다는 것. 이에 김숙이 “내가 원조 도둑”이라며 뿌듯해하자 김종국은 “액땜을 세게 하고 좋은 대로 간 것”이라고 연정훈을 위로한다.연정훈은 김숙과의 첫 키스신을 회상하며 “당시 숙이 누나가 ‘나 지금 감정도 없고 시간도 없으니까 넌 가만히 있어. 누나가 한 방에 들어갈게’라고 하더라”고 증언한다. 당황한 김숙은 “당시 제가 너무 바빠서 분 단위로 살던 시절”이라며 연정훈에게 석고대죄한다.연정훈은 “와이프의 첫 키스신 상대도 유재석 선배님”이라며 충격적인 비화를 고백한다. 예능계에 첫 키스를 헌납한 부부의 사연에 양세찬은 “가족이 된통 잘못 걸렸다”라며 애도를 표한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr