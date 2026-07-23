그룹 카드 / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 카드(KARD)가 첫 정규앨범 발매를 앞두고 새 콘셉트 포토를 공개했다.카드는 최근 공식 SNS를 통해 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'의 세 번째 콘셉트 포토를 공개했다.사진에는 데님 재킷과 팬츠를 맞춰 입은 네 멤버의 모습이 담겼다. 멤버들은 서로에게 기대는 포즈를 취하며 자연스러운 분위기를 연출했다.'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'는 방황 끝에 결국 '지금, 여기(NOW HERE)'가 목적지였음을 깨닫는 이야기를 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Back To Life'를 비롯해 총 10곡이 수록되며, 멤버 전원이 작사에 참여했다.카드는 오는 28일 오후 6시 정규 1집을 발매한 뒤, 8월 8일 서울 강남구 가빈아트홀에서 월드투어 'KARD 2026 WORLD TOUR 'NOW HERE' IN SEOUL'을 시작한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr