그룹 아이브 멤버 장원영이 카메라를 향해 다양한 표정을 짓고 있다. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 외모 자신감을 보였다.장원영은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "Just look at it. You think this silly thing captures even a tenth of my beauty?"(이것 좀 봐. 이게 내 미모의 10분의 1이라도 담아낼 수 있다고 생각해?)라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 카메라를 향해 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 일본의 이토 준지 대표작인 '토미에' 속 대사를 인용해 자신을 형상화한 캐릭터와 고양이 스티커를 상대로 외모 자신감을 내비쳤다.한편 장원영은 오는 26일(현지시간) 미국 뉴욕 시티 필드(Citi Field)에서 열리는 뉴욕 메츠와 로스앤젤레스 다저스의 경기에 참석해 시구자로 마운드에 오를 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr