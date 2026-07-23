김정민이 기러기 생활 근황을 밝혔다./사진=김정민 SNS

김정민이 기러기 생활 근황을 밝혔다./사진제공=MBC

가수 김정민이 기러기 아빠 3년차 근황을 밝혔다.지난 22일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'는 '이젠 눈물을 거둬' 특집으로 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 게스트로 출연했다.이날 김정민은 기러기 생활에 대해 "일본이 가까운 나라라는 게 모순"이라며 "거리는 제주도와 비슷하지만 국제선이라 한 번 갈 때 최소 반나절은 걸린다. 이걸 3년 동안 하는 게 쉽지 않다"고 털어놨다.기러기 생활을 하는 이유는 아이들 교육 때문이었다. 현재 일본인 아내 루미코가 아이들을 데리고 일본 사가에서 가족들과 생활 중이라고 밝힌 김정민은 "한 달에 2~3번은 일본을 방문한다. 심부름꾼처럼 한국 음식들을 배달한다"고 밝혔다.올해 결혼 20년차인 김정민은 "아내가 일본인이라 한국에서 사는 스트레스가 많았나 보다. 애들 교육에 매진하느라 힘들었는지 내가 한국으로 귀국하는 날 '오빠 나는 더 이상 한국에서 못 살 것 같다'라고 했다"고 회상했다.이어 그는 "결혼할 때 벽에 똥칠하더라도 날 지켜주겠다고 약속했는데, 일본에 3년 살더니 생각이 바뀌었더라"며 "그 이야기를 듣고 비행기를 탔는데 눈물이 났다. 진심이 아니길 바란다"며 서운함을 보였다.한편, 김정민은 2006년 11살 연하 타미 루미코와 결혼해 슬하에 아들 세명을 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr