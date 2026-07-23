효리수가 유노윤호의 계획표에 당황했다. / 사진='효연의 레벨업' 유튜브 캡쳐

효리수를 위해 데뷔 TF팀이 구성됐다. / 사진='효연의 레벨업' 유튜브 캡쳐

프로젝트 걸그룹 효리수의 효연, 유리, 수영이 유노윤호가 짠 계획표를 보고 불만을 표출했다.지난 22일 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에는 '효리수 데뷔 프로젝트 4화' 영상이 공개됐다. 데뷔 무대를 앞둔 효리수를 위해 구성된 TF팀이 등장했다동방신기 유노윤호는 효리수의 나태해진 멘탈을 고치기 위한 멘탈 강화 본부장으로 등장했다. 유노윤호는 "최근에 절실함이 좀 약해진 거 같다. 지금 이 생활에 좀 만족하고 있는 듯한 느낌"이라며 일침을 가했다. 이어 인생에서 가장 중요한 세 가지로 "황금, 소금, 그리고 지금"을 꼽더니 직접 짜온 효리수 생활 계획표를 공개해 멤버들을 당황하게 했다.유노윤호가 브리핑한 계획표에는 새벽 3시 명상과 수면 시간 2시간 등 일정이 빽빽하게 있었다. 유리는 "새벽 3시에 명상을 하라는 거냐"고 물었고 유노윤호는 다음날 어떤 무대를 하는지 생각해봐야 한다고 말했다. 이에 효연은 "생각 없이 사는 게 제일 좋다"고 맞받아쳤다.특히 수영은 수면 시간 2시간을 보고 당황했고 유노윤호는 "나 같은 경우는 잠을 딱 4시간 잔다"라고 말했다. 유리는 "어쩐지 눈이 퀭하다"라며 물러서지 않는 모습을 보였다. 유노윤호의 계속된 설득에 효리수는 말을 더 잇지 못했고 자막은 효리수의 천적이 유노윤호라고 표현해 웃음을 자아냈다.앞서 수영이 소녀시대 무대 리허설에서 최소한의 동작만 취하는 것을 보고 화제가 된 바 있다. 수영은 이때부터 유노윤호의 천적이라는 별명을 얻기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr