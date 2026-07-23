‘4년전 이혼’ 아옳이, 새남친 생겼다…5성급 호텔서 데이트

인플루언서 아옳이(김민영)가 이혼 후 새로운 연인과의 데이트를 공개하며 당당하게 열애 사실을 알렸다.아옳이는 자신의 SNS를 통해 "데이트 일기(?) 스타투"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 그는 "제가 좋아하는 곳 포시즌스 아키라백", "분위기가 예뻐서 한창 찰칵 찍어보았습니다"라며 연인과 함께한 호텔 데이트를 기록했다.공개된 사진에는 호텔 엘리베이터 앞에서 거울 셀카를 찍는 두 사람의 모습이 담겼다. 남성의 얼굴은 하트 이모티콘으로 가렸지만, 자연스럽게 어깨를 맞댄 채 다정한 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.아옳이는 열애를 의식한 듯 "레… 그렇죠. 연애 중입니다"라며 "갑자기 이걸 왜 올렸는지 모르겠다. 철저하게 얼굴을 가렸다"고 너스레를 떨었다. 이어 "영원히 얼굴을 가리게 될지, 공개하게 될지는 모르겠다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.또 다른 식당도 방문하며 데이트를 즐긴 그는 "분위기가 너무 좋고 인테리어도 신박하다"며 만족감을 드러냈다. 연인과 함께하는 평범한 일상을 숨기지 않고 공유하면서 팬들의 축하도 이어지고 있다.아옳이는 2022년 이혼한 뒤 홀로 활동을 이어왔다. 최근에는 새로운 사랑을 시작한 사실을 직접 공개하며 한층 밝아진 근황을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr