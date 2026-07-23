32기 영자와 영철의 러브라인이 흔들렸다. / 사진=ENA·SBS Plus

32기 영자와 영철의 러브라인이 흔들렸다. / 사진=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 32기 영자가 눈물을 쏟았다.지난 22일 방송된 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 남자들의 선택으로 진행된 저녁 데이트 후 더욱 복잡하게 꼬인 32기의 모습이 공개됐다.이날 영자와의 대화가 중단된 뒤 줄곧 텐션이 떨어진 모습을 보인 영철은 계속 영자를 기다렸지만, 영자는 눈길조차 주지 않았다. 이를 지켜보던 경수는 "영자, 이렇게 할 거야?"라고 말했다. 이후 자리를 비웠던 영철이 방으로 돌아오자 데프콘은 "영자 씨, 지금 올라가야 한다"라고 했지만, 영자는 끝내 움직이지 않은 채 침묵했다. 두 사람의 대화는 좀처럼 이어지지 않았다.결국 대화를 포기한 영철은 "조금이라도 마음이 있으면 얘기해볼 텐데 앞으로는 남녀관계로 이어지기 어려울 것 같다"며 아쉬움을 표현했다.다음 날 영철은 다시 영자를 찾아갔고, 영자는 "어제 내가 예민했다"며 먼저 사과했다. 이에 영철은 "남녀관계로 생각하니 자꾸 꼬인다. 편하게 지내고 싶다"며 두 사람의 관계를 정리했다. 그러면서 "아쉽다. 첫인상이 깊으면 계속 기억에 남는 것 같다. 영자랑 다툴지 상상도 못 했다"고 덧붙였다.영자는 제작진과의 인터뷰에서 "하루 자고 나니까 오빠도 조금 더 부드럽게 해주시더라. 그렇게 하니까 또 대화가 잘 됐다"고 말했다. 또 그는 "그냥 나는 솔로나라 와서 처음부터 끝까지 정말 솔직하게 가식 없이 좋으면 좋다. 이 결과가 아쉽다. 영철 오빠랑 끝까지 조금 잘했으면 저도 좋았겠지만 이렇게 된 게 아쉽다"라며 눈물을 쏟았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr