김영광이 홍명보를 공개 저격했다./사진=텐아시아DB

김영광이 홍명보를 공개 저격했다./사진제공=MBC

전 축구선수 김영광이 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독을 공개 저격했다.지난 22일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'는 '이젠 눈물을 거둬' 특집으로 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 게스트로 출연했다.이날 '2026 북중미 월드컵' 대표팀에 발탁되지 못한 이승우는 최종 명단 발표 당시 심경을 고백했다. 그는 "월드컵만 다가오면 활약이 좋아져 관심을 받았다. 혼자 무릎 꿇고 기도하면서 봤다"며 "미드필더가 되고 공격수로 넘어가도 제 이름이 없더라. 남은 게 손흥민, 오현규 선수라서 바로 TV를 껐다. 며칠간 마음이 아팠다"고 말했다.이어 이승우는 "(홍명보가) 제가 뛰는 마지막 두세 경기를 보러 오셨다. 오실 때마다 제가 골을 넣어서 기대했는데 안 됐다"고 덧붙였다.김영광은 이승우의 탈락에 "나는 항상 이승우가 돼야 한다고 말했다. 감독의 고집인 것"이라고 소신 발언을 했다.개인적인 견해라고 덧붙인 김영광은 "승우는 한국 선수들에게 없는 무언가가 있다. 아프리카 같은 유연성과 리듬감이다. 차이를 만들 수 있는 선수가 필요하고, 승우가 북중미 월드컵에 갔다면 그 차이를 만들었을 거다. 계속 말했지만 이상하게 고집이 있는지 안 뽑더라. 코리안 메시 아닌가"라며 홍명보를 저격했다.한편, 김영광은 라이브 방송에서 대표팀이 '2026 북중미 월드컵' 남아공전에서 패배 후 32강에 올라갈 확률을 언급하다가 돌연 "홍명보 나가"를 외친 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr