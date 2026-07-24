배우 곽동연이 '동궁'에서 강렬한 존재감을 남기며 호평을 얻고 있다./사진제공=넷플릭스

배우 곽동연이 '동궁'에서 강렬한 존재감을 남기며 호평을 얻고 있다./사진제공=넷플릭스

다음 달 입대한다고 알려진 배우 곽동연이 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 강렬한 존재감을 남기며 호평을 얻고 있다.지난 17일 전 회차가 공개된 '동궁'에서 곽동연은 왕실 비극의 중심에 선 세자 역을 맡았다. 극 초반 사건의 시작을 알리는 핵심 인물로 등장한 그는 짧은 분량에도 강한 인상을 남기며 초반 서사를 이끌었다.극 중 세자는 궁궐을 뒤덮은 기이한 사건의 출발점에 선 인물이다. 오랫동안 이어져 온 왕실의 비극을 다시 수면 위로 끌어올리며 궁궐 전체를 뒤흔드는 미스터리의 중심에 섰다. 곽동연은 품격 있는 세자의 모습과 서늘한 분위기를 동시에 표현하며 긴장감을 높였다.이야기가 전개될수록 세자는 단순한 피해자가 아닌 왕실의 오래된 비밀과 맞닿은 핵심 인물로 존재감을 키워갔다. 곽동연은 온화한 세자의 모습과 악귀에 잠식된 이후의 서늘한 분위기를 자연스럽게 오가며 캐릭터의 변화를 설득력 있게 그려냈다.4회 말미 깊은 원한을 품은 악귀의 모습으로 다시 등장한 장면은 강한 인상을 남겼다. 그는 대사보다 눈빛과 표정, 특수 분장을 활용한 연기로 인물의 감정 변화를 표현하며 극의 몰입도를 끌어올렸다.후반부에서는 작품 전체를 관통하는 인물로 무게감을 더했다. 사건의 발단이자 궁궐에 숨겨진 비밀을 풀어가는 핵심 축으로 활약하며 마지막까지 서사를 이끌었다. 절제된 감정 연기와 강약 조절이 돋보이는 표현으로 미스터리와 감정선을 함께 살렸다는 평가를 받았다. 시청자들은 "원래도 연기 잘하는 건 알았지만, 이 작품의 킥이다", "재발견이다" 등의 반응을 보이며 그의 연기에 주목하고 있다.곽동연은 '동궁'을 통해 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 보여줬다. 절제된 감정 표현과 묵직한 존재감으로 작품의 중심을 지키며 또 하나의 인상적인 필모그래피를 추가했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr