안희연이 '사랑이 온다' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 안희연(EXID 하니)이 10살 연상의 의사 양재웅과 결혼을 연기한 후 처음으로 공식 석상에 섰다. 해당 자리에서 안희연은 "개인적인 일로 심려를 끼쳐드려서 죄송하다"라며 고개를 숙였다.22일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 하석진, 안희연, 박유나, 배정남, 권해효, 윤유선, 류승수, 진경, 홍석구 감독이 참석했다.'사랑이 온다'는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다. 안희연은 고단한 현실 속에서도 당차고 생기 넘치는 에너지를 잃지 않는 반찬가게 직원 한규림 역을 맡았다.앞서 안희연과 공개 열애 중인 양재웅이 운영하던 병원에서 지난해 30대 여성 사망 사고가 발생해 논란이 인 바 있다. 이후 병원은 폐업 신고됐고 안희연과 양재웅은 예정됐던 결혼식을 무기한 연기했다. 이후 안방극장에 복귀한 안희연은 "우선 개인적인 일들로 많은 분께 심려를 끼쳐드려서 죄송스러운 마음"이라며 고개를 숙였다.안희연은 "이 자리에서 개인적인 이야기를 하는 게 송구스럽기도 하다. 많은 분이 애써서 이 작품을 찍고 있고, 그래서 그런 노력에 누를 끼치지 않고자 하는 마음이 가장 크다. 구체적인 답변을 드리기에 어려운 부분이 있다. 너른 양해 부탁드린다"고 말했다.이어 그는 "오랜만의 안방극장 복귀라 많이 부담된다. 그래도 내가 감당해야 할 몫이라 열심히 힘을 내고 있다. 주말드라마를 통해 많은 분을 만날 수 있어 감사하게 생각하고 있다. 규림이라는 인물을 통해서 많은 분께 위로와 사랑을 드리고 싶다"고 덧붙였다.'사랑이 온다'는 오는 25일 오후 8시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr