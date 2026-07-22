배우 정일우가 뇌동맥류 판정 당시 심경을 고백했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 정일우가 뇌동맥류 판정 후 삶의 가치관이 달라졌다고 밝혔다. / 사진='알딸딸한 참견' 유튜브 영상 캡처

배우 정일우가 뇌동맥류 판정을 받았던 당시의 심경과 이를 계기로 달라진 삶의 가치관을 털어놨다.지난 21일 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에는 데뷔 20주년을 맞은 정일우가 출연해 안재현, 허경환, 뮤지와 진솔한 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.영상에서 정일우는 군 입대를 앞두고 건강 이상을 겪었던 과거를 회상했다. 그는 "군대 가기 전 두통이 너무 심해 병원을 찾았다"며 "정밀검사 결과 뇌동맥류 판정을 받았다"고 밝혔다.뇌동맥류는 뇌혈관 벽이 부풀어 오르는 질환으로, 파열될 경우 뇌출혈로 이어질 수 있는 위험한 질환이다. 정일우는 "의사 선생님이 정밀검사를 권유해 발견할 수 있었다"며 "이 병은 완치라는 개념은 없지만 오랜 기간 추적 검사를 받은 결과 지금은 괜찮고 안전하다는 판정을 받았다"고 설명했다.갑작스러운 진단은 그의 삶을 돌아보는 계기가 됐다. 정일우는 판정을 받은 뒤 산티아고 순례길에 올랐다고 밝히며 "언제 죽을지 모른다는 생각에 감사함을 느끼고 싶어 떠났다"고 당시 심경을 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr