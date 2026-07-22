/ 사진=비바이엔터테인먼트

걸그룹 엑신(X:IN)이 일본 데뷔 소식을 담은 커밍순 포스터를 공개했다.비바이엔터테인먼트 소속 엑신(이샤, 니즈, 노바, 한나, 아리아)은 22일 0시 공식 SNS 채널을 통해 일본 프리 데뷔 싱글 발매를 예고하는 커밍순 포스터를 전격 공개했다.이번에 공개된 커밍순 포스터는 강렬한 핑크빛 타이포그래피와 유니크한 무드가 어우러져 시선을 단숨에 사로잡았다. 특히 'READY LADIES GO', 'LOSE IT', 'PARTY ALL DAY' 등 문구들이 담겨있다.포스터와 함께 공개된 공식 SNS 문구 역시 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 해당 게시물에는 '𝖷:𝖨𝖭 Japan Pre-Debut Single, Coming Soon, 2026.08.21 18:00 (JST) Release'라는 문구가 기재되어 오는 8월 21일 오후 6시 현지 음원 발매 일정을 확정 지었다.엑신은 오는 8월 21일 일본 프리 데뷔 싱글 공식 발매에 앞서 스케줄러를 비롯해 트랙리스트, 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 오픈할 계획이다.지난 2023년 'Who am I'로 가요계에 화려하게 데뷔한 엑신은 디지털 싱글 'ready x:in', 첫 번째 미니앨범 'SYNCHRONICITY', 두 번째 미니앨범 'THE REAL', 세 번째 미니앨범 'Defend Myself', 네 번째 미니앨범 'Hyper' 등 매 앨범마다 도전적인 콘셉트를 선보여왔다.한편, 엑신은 프리 데뷔 싱글을 발표하고 본격적인 활동에 나선다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr