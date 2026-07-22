안희연이 '사랑이 온다' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 안희연(EXID 하니)이 3년 만에 안방극장에 복귀하는 소감을 밝혔다. 한편 안희연은 2024년 9월 양재웅과 결혼을 앞두고 있었지만, 양재웅이 운영하는 병원에서 의료사고가 발생한 이후 결혼을 무기한 연기한 상태다.22일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 하석진, 안희연, 박유나, 배정남, 권해효, 윤유선, 류승수, 진경, 홍석구 감독이 참석했다.'사랑이 온다'는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다. 극 중 안희연은 고단한 현실 속에서도 당차고 생기 넘치는 에너지를 잃지 않는 반찬가게 직원 한규림으로 분한다.안희연은 "규림이라는 인물이 나랑 비슷한 점도 굉장히 많지만 다른 점도 많다. 규림이를 더 잘 이해하고 싶어서 요리도 배워보고 이런저런 비슷한 경험들을 찾아서 했다. 규림이를 통해서 많은 분들이 웃음과 희망, 따듯함을 느낄 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.이번 작품은 안희연의 3년 만의 복귀작이다. 이에 대해 안희연은 "오랜만의 안방극장 복귀라 부담이 된다. 그래도 열심히 힘을 내고 있다. 주말드라마를 통해 많은 분을 만날 수 있어 감사하게 생각하고 있다"라며 웃어 보였다.'사랑이 온다'는 오는 25일 오후 8시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr