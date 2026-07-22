조이 / 사진 = 조이 SNS

그룹 레드벨벳 멤버 조이가 갸름해진 비주얼을 자랑했다.22일 조이는 자신의 SNS에 "High Tide"(하이 타이드)라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 깊게 파인 나시 브라톱과 로우라이즈 시스루 스커트를 입고 눈을 감은 조이의 모습이 담겼다. 이날 그는 몽환적인 글리터 메이크업과 긴생머리로 특유의 청초한 분위기를 자아냈다.특히, 한층 더 슬림해진 그의 실루엣이 눈길을 끌었다. 조이는 군살 하나 없는 잘록한 허리 라인과 움푹 파인 쇄골, 어깨뼈가 훤히 보이는 직각 어깨로 확 달라진 인상을 선보였다. 해당 사진을 접한 팬들은 "완전 인어공주 비주얼", "이번 컴백 너무 기대된다" 등 찬사를 보냈다.한편, 조이가 속한 레드벨벳은 오는 8월 미니 앨범 'Velvet Summer'(벨벳 썸머)로 가요계 완전체 복귀를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr